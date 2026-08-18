Porte et automatisme de garage, parking

Compartimentage des parkings, rideau souple E60
Rideau souple de compartimentage, avec ou sans dispositif de franchissement, pare-flammes 1h00, E60. PV feu réalisé par EFECTIS France. PV DAS NF S 61 937-1 et -4
Thématique du 3 juillet au 17 juillet
Rideau souple de compartimentage, avec ou sans dispositif de franchissement, pare-flammes 1h00, E60. PV feu réalisé par EFECTIS France. PV DAS NF S 61 937-1 et -4
Pratique en bordure de voie ou pour optimiser l’espace de son garage, la porte enroulable Novorol se lève verticalement, s’éclipse totalement dans son coffre et n’occulte...
Composée de 3 à 5 panneaux rigides, coulissants dans des rails latéraux, la porte de garage sectionnelle plafond fait sensation, en neuf comme en rénovation. Elles libèrent entièrement l'espace devant...
Panneaux à rupture de pont thermique de 67 mm Sécurité anti-pincement à l’intérieur et à l’extérieur Triple renfort de tôle dans...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.