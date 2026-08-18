Revêtement de sols et murs intérieurs et extérieurs

Marmoleum : sol linoléum naturel en lés
Marmoleum est un sol linoléum naturel et écologique composé à 97% de matières premières naturelles et renouvelables. Il offre une excellente résistance...
Thématique du 17 juillet au 4 septembre
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Nos gammes Louis XIII et SODERSOL comprennent des produits d’entretien des carreaux de ciment, du décapage décrassage à l’embellissement par patines, en passant par la protection à l’aide d’hydrofuges....
Enduit à base de liant hydraulique, utilisé pour l’imperméabilisation en surface interne ou externe (pression, contre-pression) : piscines, réservoirs d’eau, fondations,...
La projection de polyuréthane consiste à isoler un bâtiment en utilisant l’isolant le plus performant du marché - le polyuréthane (PU) - mis en œuvre par projection. La matière première est fabriquée sur...
Enduit allégé garnissant de préparation et de finition en pâte prêt à l’emploi. Idéal pour la rénovation des supports pour passes lisses sur...
143 LANKOSOL est un nouveau mortier de ragréage autonivelant pour sols. Parfaitement adapté pour la rénovation de sols intérieurs et extérieurs tels que balcons, terrasses,...
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Peinture de protection et de décoration en phase aqueuse d’aspect velours destinée à purifier efficacement et durablement l’air intérieur. Agit par contact de l’air...
La nouvelle génération de pompes SP 20 GHF est un modèle pour chapes autonivelantes. Grâce à son moteur essence Kubota 4 cylindres de 37 kW conforme à norme Stage V déjà éprouvé, elle est très...
Le verre laqué brillant est le matériau qui reflète la lumière. Il illumine les intérieurs et agrandit les espaces. Tout d’abord plébiscité pour sa...
Revêtement de sol à base de résine époxy et sables extra-siliceux colorés. Admissible sur support béton humide avec 1ère couche spécifique. Himfloor...
L’association parfaite - La collection Level Set est la première collection de sol résilient d’Interface. Le LVT Interface s’associe parfaitement à nos dalles et...
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