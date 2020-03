Niveleurs de quai, SAS d’étanchéité, portes sectionnelles motorisées et manuelles extérieures et intérieures, rideaux et grilles à enroulement, le nouveau MIN (Marché d’Intérêt National) de Nantes, premier et plus moderne marché régional de France, a sélectionné de multiples références du leader européen Hörmann pour l’équipement de ses nouvelles infrastructures.