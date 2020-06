Novoferm® Habitat est l'une des marques phares du groupe Novoferm® France, fabricant spécialiste de la fermeture. L’entreprise conçoit, fabrique et commercialise en France la plus large gamme de portes de garage, automatismes, portes de service, portes de parking et carports/Carbox pour l'habitat individuel et collectif. Destinée au marché du neuf et de la rénovation, l'offre produit Novoferm® Habitat est un condensé d'innovations techniques et de design.