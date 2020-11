Concepteur-Gammiste depuis 25 ans, nos produits sont conçus par notre bureau d’études intégré qui pilote 100% de nos développements. Plus de 40 brevets, notamment pour le monobloc PVC, ont ainsi été déposés. Nous apportons un soin particulier à la sélection de nos partenaires et travaillons avec les plus grands européens pour la fabrication de nos composants.

SOPROFEN Concepteur Gammiste depuis 25 ans

. Créé en 1984 à Mertzwiller (67) afin de concevoir et de commercialiser des gammes de coffres de volets roulants monoblocs PVC, le métier de Concepteur Gammiste est un savoir-faire historique chez Soprofen. Acteur innovant du marché, nos produits sont conçus par notre propre bureau d’études intégré qui pilote 100% des développements et a ainsi déposé plus de 40 brevets depuis sa création, notamment pour le monobloc PVC.

. Quand le partenariat rapproche deux sources de performance, l'aboutissement est une solution globale et fiable. C’est pourquoi Soprofen apporte un soin particulier à la sélection de ses partenaires et travaille aujourd’hui avec les plus grands européens pour la fabrication de ses composants.



Fabricant de Volets roulants, Moustiquaires et Portes de Garage SOPROFEN

. Forts de presque 10 ans d’expérience, nos produits sont fabriqués dans nos propres usines, 5 sites de production répartis sur le territoire national et la Belgique, ce qui représente plus de 1300 unités produites par jour ! La maîtrise industrielle c’est aussi l’intégration régulière de nouveaux métiers comme l’extrusion de lames ou encore le profilage de nos axes.

. Soprofen suit sa trajectoire en suivant les besoins du marché et en y répondant. Notre expertise se retrouve ainsi dans une gamme de produits finis la plus large du marché !



Négociant : Commercialisation à l’export, Distribution de solutions pour l'habitat SOPROFEN

. Dans le monde entier, Soprofen se positionne comme partenaire aux côtés des fabricants de volets, en apportant sa technologie innovante et ses exigences de qualité, par la commercialisation de composants de fenêtres et de volets roulants à l’export. Grâce à une plateforme logistique ultra-performante, Soprofen gère aujourd’hui plus de 5000 références !

. Parce qu’avancer, c'est toujours proposer des réponses nouvelles, en complément de son activité principale Soprofen recherche continuellement de nouvelles pistes de développement et distribue ainsi des solutions pour l’habitat comme le vitrage de balcon, le deck de terrasse ou les accessoires pour la baie.