Rénovation 2020

Pack’eau Stockage : Cuves tout équipées de 3 à 36 m3 en béton ou polyéthylène.
Les cuves de stockage Pack’eau de Sebico sont conçues pour l’habitat individuel. Elles permettent d’utiliser les eaux de pluie en extérieur et/ou en intérieur...
Thématique du 27 avril au 10 mai
Les cuves de stockage Pack’eau de Sebico sont conçues pour l’habitat individuel. Elles permettent d’utiliser les eaux de pluie en extérieur et/ou en intérieur...
Terminal horizontal Renofit condensation pour rénovation de ventouse horizontale. Le Rolux RENOFIT permet de réutiliser en partie le conduit existant de l'ancienne chaudière...
Les profilés à queue d’aronde LEWIS ® s’intègrent dans un système constructif de plancher béton : ces tôles en acier galvanisé servent de...
Les Tours Curial, construites dans les années 60-70 pour répondre à une pénurie de logements à Paris, étaient des « passoires énergétiques ». Il a fallu également désamianter la globalité des appartements...
Rapide à installer et avec un encombrement minimum, Unique 43 dB améliore grandement le confort acoustique de vos pièces face à une porte classique dont l’indice d’affaiblissement...
Façade organique : parement Carea DUNE, bardage avec et sans ossature. Se pose sur tous type de supports, en bardage sans ossature comme en bardage avec ossature. Parement en Minéral Composite...
Gravé, rayé, marqué. Les lignes subtiles et aléatoires de Ice Breaker reflètent la fissuration de l’eau gelée dans des nuances neutres froides et chaudes. Choisissez...
Revêtement de sol esthétique et extrêmement résistant Adjonction de charges pour une épaisseur variable de 1 à 4 mm Haute résistance au roulage, à...
Enduit en poudre fibré à base de ciment pour le traitement des supports dégradés en extérieur. L’enduit est polyvalent : il permet de reboucher, réparer...
Choisissez la porte d'entrée qui vous ressemble avec les portes K-LINE ! Dotées d'un ouvrant monobloc coplanaire isolant de 85 mm d'épaisseur, elles bénéficient...
Peinture décorative à base de résine acrylique permettant le confort thermique intérieur des immeubles et habitations. Réduction des coûts d’énergies...
Pourquoi isoler ? Le toit est la première zone de perte de chaleur dans l’habitat et peut représenter jusqu’à 30% des déperditions. Isoler sa toiture lors d’une...
Delimit est un système de balisage qui matérialise la circulation et les zones d‘entretien en toiture-terrasse. Il est constitué d’un montant en aluminium fixé par...
Le nouveau logiciel FARO® As-Built™ Modeler est une solution qui représente un bond en avant considérable dans la conversion des données réelles du tel que construit...
Le PRB BETON EXPRESS est utilisé sur sols intérieurs ou extérieurs. Il permet de réaliser des travaux de maçonneries enterrés et de scellement dans les domaines...
Le contexte actuel soulève des questions nouvelles autour de l’exposition constante aux bactéries et virus que nous trouvons notamment dans les centres commerciaux ou les transports...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.