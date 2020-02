UN SAVOIR-FAIRE INDUSTRIEL ET UNE EXPERTISE UNIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS PROJETS



Le groupe CAREA® conçoit, fabrique et distribue depuis 40 ans des solutions autour d’un matériau unique le MINERAL COMPOSITE CAREA, pour créer, fabriquer et distribuer une gamme complète de solutions axées sur 2 activités principales :

- Le marché du parement de façade pour l’isolation thermique par l’extérieur

- Les équipements sanitaires pour la cuisine et la salle de bain.



Implanté dans les Pays de Loire le groupe français CAREA est présent en France et à l’International et accompagne ses clients au travers d’équipes commerciales intégrées. Notre fabrication est 100% Française, pour plus de qualité, de services et de proximité.



Nos produits sont prescrits auprès d’un large public, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et entreprises, en neuf ou en rénovation.

Nous développons aussi des gammes dédiées aux particuliers en sanitaire au niveau européen.



Sans cesse à l'ECOUTE des besoins du marché, INNOVATION, DESIGN, QUALITE sont nos moteurs pour développer de nouvelles solutions et garantir la satisfaction de nos clients.



Le MINERAL COMPOSITE CAREA est composé de 90% de charges minérales lui apportant des qualités de haute résistance et de pérennité pour un minimum d’entretien.

Du choix de la texture aux couleurs, ou aux formats : toutes les combinaisons sont possibles, avec la certitude de bénéficier d’un matériau exclusif, reconnu pour ses grandes qualités techniques.

CAREA® Façade

Leader de l'isolation thermique par l'extérieur en mineral composite, CAREA® exprime son expertise en accompagnant les architectes et toute la filière de mise en oeuvre. Fixations invisibles, avec ou sans ossature, esthétiques, pérennes et au juste prix, nos parements se posent facilement. De la conception à la réalisation nos solutions seront une source d’inspiration pour vos projets façade.