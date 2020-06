FARO FRANCE

FARO, spécialiste des machines à mesurer 3D, propose des solutions complètes du relevé 3D extrêmement précis et détaillés de bâtiments, infrastructures et objets de grands volumes à la modélisation 3D en passant par le traitement des données du nuage de points. Les données 3D servent notamment de base à la création de modèles BIM de haute précision pour la modernisation, les extensions et les projets de rénovation de bâtiments.

La nouvelle gamme scanners laser Focus S, combinée avec le logiciel de traitement des données SCENE 7.1., permet des relevés avec une précision millimétrique et une compensation sur site du scanner pour une qualité supérieure des données, le recalage des scans sur site en temps réel pour une augmentation de votre productivité ainsi qu´une vue immersive du projet avec la nouvelle fonction réalité virtuelle. Le scanner à main Freestyle3D X permet de numériser rapidement des petits espaces et objets de façon flexible et rapide.