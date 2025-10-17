Pour obtenir une information de la part de la marque « BATIMENT DIFFUSION », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

L'activité première est l'importation exclusive des produits de la société hollandaise REPPEL BV sur le marché français, dont les profilés LEWIS® qui existent depuis plus de 80 ans.

Un système constructif de planchers légers en béton sur tout type d’ossature neuve ou existante.

Une double fonction :

les profilés LEWIS®, des bacs acier qui servent de coffrage perdu et d’armature pour une dalle béton de faible épaisseur

Une solution pour vos planchers :

les profilés LEWIS®, des caractéristiques uniques et une solution pour vos planchers en rénovation comme en neuf

Des performances multiples :

les profilés LEWIS®, des planchers stables, renforcés, insonorisés, étanches et coupe-feu