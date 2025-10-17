BATIMENT DIFFUSION
92370 CHAVILLE
France
L'activité première est l'importation exclusive des produits de la société hollandaise REPPEL BV sur le marché français, dont les profilés LEWIS® qui existent depuis plus de 80 ans.
Un système constructif de planchers légers en béton sur tout type d’ossature neuve ou existante.
- Une double fonction :
les profilés LEWIS®, des bacs acier qui servent de coffrage perdu et d’armature pour une dalle béton de faible épaisseur
- Une solution pour vos planchers :
les profilés LEWIS®, des caractéristiques uniques et une solution pour vos planchers en rénovation comme en neuf
- Des performances multiples :
les profilés LEWIS®, des planchers stables, renforcés, insonorisés, étanches et coupe-feu
Vous êtes prescripteurs, distributeurs ou installateurs :
Bruno FAURE est à votre disposition pour vous aider à prescrire, à chiffrer ou à assister vos clients quand il s’agira de planchers LEWIS ®.
Profilés à queue d'aronde LEWIS
Les profilés à queue d’aronde LEWIS ® s’intègrent dans un système constructif de plancher béton : ces tôles en acier galvanisé servent de...