ConnexionS'abonner
Fermer
BATIMENT DIFFUSION - Batiweb

BATIMENT DIFFUSION

1 RUE DOCTEUR DARIN
92370 CHAVILLE
France
Site web de la marque

L'activité première est l'importation exclusive des produits de la société hollandaise REPPEL BV sur le marché français, dont les profilés LEWIS® qui existent depuis plus de 80 ans.

Un système constructif de planchers légers en béton sur tout type d’ossature neuve ou existante.

  • Une double fonction

les profilés LEWIS®, des bacs acier qui servent de coffrage perdu et d’armature pour une dalle béton de faible épaisseur

  • Une solution pour vos planchers :

les profilés LEWIS®, des caractéristiques uniques et une solution pour vos planchers en rénovation comme en neuf

  • Des performances multiples :

les profilés LEWIS®, des planchers stables, renforcés, insonorisés, étanches et coupe-feu


Vous êtes prescripteurs, distributeurs ou installateurs :

Bruno FAURE est à votre disposition pour vous aider à prescrire, à chiffrer ou à assister vos clients quand il s’agira de planchers LEWIS ®.

Produits de la marque

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés

Les familles associées

Il n'y a pas davantage de familles

Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.