VERNIS BETON - Vernis aspect ciré
Vernis aspect ciré haute résistance pour les sols et murs en béton ou ciment, VERNIS BETON apporte une finition d’une forte dureté et d’une grande résistance...
Thématique du 14 septembre au 28 septembre
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Enduit de parement décoratif à la chaux CR adapté à la rénovation et au bâti ancien. Le PRB BELLE ÉPOQUE FINITION est la couche de finition décorative...
Indurit est un mortier composé de liant hydraulique modifié, de copolymères en émulsion, de pigments minéraux et de charges minérales calibrées. D’une épaisseur moyenne de 10 mm, sa température maximale...
La projection de polyuréthane consiste à isoler un bâtiment en utilisant l’isolant le plus performant du marché - le polyuréthane (PU) - mis en œuvre par projection. La matière première est fabriquée sur...
La gamme des produits CDV fait partie de la famille des DENFC et répond aux nouvelles exigences réglementaires grâce au marquage CE et à la conformité NF S 61-937-1 et NF S 61-937-7. Cette gamme élaborée...
Q-RAILING EASY GLASS® PRO: l’alignement en toute simplicité Easy Glass® Pro : le seul profil de sol qui permet un ajustement précis de chaque panneau en verre depuis un côté seulement. PRO est la solution...
C'est à l'endroit où se dressait autrefois une ancienne porte de la ville que s'érigea en 1992 le Delftse Poort, un remarquable bâtiment en acier et en verre réfléchissant. Situé au centre du Rotterdam...
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