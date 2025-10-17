ConnexionS'abonner
MOSA

Meerssenerwegg 358 - P.O. BOX 1026
NL-6201 BA MAASTRICHT/ Pays Bas
France
Mosa est un fabricant de carreaux néerlandais qui, avec plus de 130 années d’expérience, ne cesse de surprendre par ses concepts de carreaux distinctifs pour les murs, sols, façades et terrasses.

Avec des carreaux typiques d’un haut niveau qualitatif et esthétique, Mosa veut être partie prenante des projets architectoniques d’aujourd’hui et de demain.

L’innovation et le design constituent à cet égard des valeurs importantes.

Lors du processus de création et de fabrication, Mosa fait également preuve d'un engagement fort en matière de développement durable en adhérant aux principes du Cradle-to-Cradle.

Retrouvez nous sur http://www.mosa.com/fr-fr ou par mail à info@mosa.nl.

Le savoir-faire de Mosa

  • Mosa murals fuse
  • Mosa murals lines
  • Mosa terra Maestricht
  • Mosa murals change
  • Mosa Global Collection
  • Mosa Mu : carreaux de sol
  • Mosa Scenes pour Restaurants / Hotels 
  • Mosa Exterior Flooring collection

MOSA MURALS CHANGE

Mosa Murals est un concept innovant unique pour les murs en carreaux de céramique. L’important n’est pas seulement de poser des carreaux sur un mur, mais également de créer un mur en céramique doté d’authenticité....

Mosa Colors

Colors. La réponse de Mosa à la demande croissante de couleurs spéciales. Claires, foncées, fraîches, douces, grisées, saturées... Vous avez le choix parmi 50 couleurs contrastées dans un format 15...

MOSA MURALS BLEND

Murs en carreaux de céramique Mosa Murals® est un concept innovant unique pour les murs en carreaux de céramique. L'important n'est pas seulement de poser des carreaux sur un mur, mais également de...

Mosa Terra Greys®.

Proposée dans le luxueux format 60 x 60 cm, la collection Terra Greys® se décline dans non moins de douze tonalités de gris. Ces tonalités de gris sont regroupées en trois classes de couleur : le gris...

