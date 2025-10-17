Pour obtenir une information de la part de la marque « MOSA », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Mosa est un fabricant de carreaux néerlandais qui, avec plus de 130 années d’expérience, ne cesse de surprendre par ses concepts de carreaux distinctifs pour les murs, sols, façades et terrasses.

Avec des carreaux typiques d’un haut niveau qualitatif et esthétique, Mosa veut être partie prenante des projets architectoniques d’aujourd’hui et de demain.

L’innovation et le design constituent à cet égard des valeurs importantes.

Lors du processus de création et de fabrication, Mosa fait également preuve d'un engagement fort en matière de développement durable en adhérant aux principes du Cradle-to-Cradle.

Retrouvez nous sur http://www.mosa.com/fr-fr ou par mail à info@mosa.nl.

Le savoir-faire de Mosa :