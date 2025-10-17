MOSA
NL-6201 BA MAASTRICHT/ Pays Bas
France
Mosa est un fabricant de carreaux néerlandais qui, avec plus de 130 années d’expérience, ne cesse de surprendre par ses concepts de carreaux distinctifs pour les murs, sols, façades et terrasses.
Avec des carreaux typiques d’un haut niveau qualitatif et esthétique, Mosa veut être partie prenante des projets architectoniques d’aujourd’hui et de demain.
L’innovation et le design constituent à cet égard des valeurs importantes.
Lors du processus de création et de fabrication, Mosa fait également preuve d'un engagement fort en matière de développement durable en adhérant aux principes du Cradle-to-Cradle.
Retrouvez nous sur http://www.mosa.com/fr-fr ou par mail à info@mosa.nl.
Le savoir-faire de Mosa :
- Mosa murals fuse
- Mosa murals lines
- Mosa terra Maestricht
- Mosa murals change
- Mosa Global Collection
- Mosa Mu : carreaux de sol
- Mosa Scenes pour Restaurants / Hotels
- Mosa Exterior Flooring collection
MOSA MURALS CHANGE
Mosa Murals est un concept innovant unique pour les murs en carreaux de céramique. L’important n’est pas seulement de poser des carreaux sur un mur, mais également de créer un mur en céramique doté d’authenticité....
MOSA TERRA MAESTRICHT
Un carreau qui défie le temps. Voilà ce qu'est Ultragres Terra Maestricht, une série haut de gamme de l'assortiment de Mosa. Grâce à une technologie spéciale, on obtient des carreaux à l'aspect chaque...
Mosa Exterior Flooring collection
Exterior Flooring: Interieur = Exterieur Exterior Flooring c’est le style architectural d'une surface au sol continue ; le principe de base choisi pour la collection. Avec Mosa XT, les sols intérieurs...
Restaurants/ Hotels Mosa Scenes
Mosa Scenes est une gamme élégante et modulable proposant des dégradés de couleurs sur mesure pour des murs et sols. Disponible dans huit couleurs et dans quatre textures chacune, pour un format de 15...
La tension des contrastes
C'est à l'endroit où se dressait autrefois une ancienne porte de la ville que s'érigea en 1992 le Delftse Poort, un remarquable bâtiment en acier et en verre réfléchissant. Situé au centre du Rotterdam...
Mosa MATT collection
Plus mat et plus tactile Les faïences émaillées de la Mosa Matt Collection® sont plus mates et plus tactiles que tout autre carreau proposé actuellement sur le marché. Disponibles dans les formats...
Mosa Colors
Colors. La réponse de Mosa à la demande croissante de couleurs spéciales. Claires, foncées, fraîches, douces, grisées, saturées... Vous avez le choix parmi 50 couleurs contrastées dans un format 15...
MOSA MURALS BLEND
Murs en carreaux de céramique Mosa Murals® est un concept innovant unique pour les murs en carreaux de céramique. L'important n'est pas seulement de poser des carreaux sur un mur, mais également de...
Mosa Terra Greys®.
Proposée dans le luxueux format 60 x 60 cm, la collection Terra Greys® se décline dans non moins de douze tonalités de gris. Ces tonalités de gris sont regroupées en trois classes de couleur : le gris...
Mosa Terra Beige & Brown
Le nom Terra Beige & Brown ne laisse aucun doute quant à la composition de cette collection. La palette de couleurs est répartie en trois ambiances de couleur : des nuances neutres, des nuances grises...
