Le spécialiste du sol industriel



Pourvue de nombreuses agences sur le territoire français, la société PLACEO est spécialisée dans le domaine du sol industriel. Elle dispose d'un savoir faire technique qui lui permet d'être présente de la conception à la réalisation de l'ouvrage.



Une entreprise certifiée



PLACEO travaille avec de nombreux professionnels qui désirent un système de sol bien précis correspondant à leur activité. L'entreprise utilise les meilleurs matériaux et les meilleures marques pour satisfaire pleinement ses clients. Sa maîtrise du sujet est reconnue par les institutions qui lui ont donné la certification Qualibat 2153 qui définit la qualité et l'efficacité d'un sol industriel.



Un véritable savoir faire



A ce titre, la société est réputée pour son ingéniosité. Elle utilise toujours un durcisseur de surface pour finir un dallage en béton. Cette méthode renforce la capacité du sol à résister au temps. Dans le même ordre d'idées, PLACEO adapte ses surfaces aux exigences de ses clients. Elle conseille par exemple le béton érodé pour embellir un sol extérieur. De nombreuses rues piétonnes sont conçues avec ce système.



Elle utilise également le béton drainant pour créer un sol antidérapant qui absorbe parfaitement l'eau. Idéal pour les endroits piétonniers, les halls d'entrée extérieurs ou encore les cours d'école, cette méthode de fabrication rend la surface très facile d'entretien. Pour les industries très encadrées en terme de norme, PLACEO dispose de solutions simples. Elle propose entre autres un mortier pour agrolimentaire.