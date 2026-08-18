Revêtements de sols

revetement de sol KAYAR
Une Création de l'agence de design Sottsass et Associé. Sol caoutchouc U4P3, disponible en dalles 61x61 cm ou rouleaux de 10x1,90m ép3mm, 24 couleurs, surface lisse, décor ; incrustation de fibres de coco...
Thématique du 9 juin au 23 juin
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