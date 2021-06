ARTIGO FRANCE

ARTIGO : Fabricant de sols caoutchouc

La haute performance des revêtements de sol caoutchouc est idéale pour les écoles, les bureaux, les hôpitaux, les musées et les espaces publics à grand trafic.

Un matériau unique de par ses qualités techniques et fonctionnelles, un parcours d’expérimentation et de recherche continue, une histoire d’entreprise alimentée sans cesse depuis près d’un siècle, entre innovations toujours plus performantes et interprétations esthétiques en évolution permanente.

Le caoutchouc est au centre de toutes nos activités, et ce depuis 1962 lors de la naissance au sein du groupe Pirelli d’ARTIGO, la division spécialisée dans le développement des revêtements de sol. L’année 1992 a vu l’acquisition de la part du groupe Mondo, leader du secteur des surfaces en caoutchouc dans le domaine commercial et sportif, avec le développement rapide de technologies avancées et l’apport fondamental de professionnels spécifiques et de grande expérience.

Le savoir-faire d’ARTIGO :