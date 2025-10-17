DS RENOBAT
88100 SAINTE MARGUERITE
France
PLAGES DE PISCINE EN RESINE
Une solution rapide et esthétique pour les plages de piscines publiques ou privées Un système adaptable également pour les terrasses privées ou commerciales Les coloris sont au choix- La taille du grain...
RESINELLA RESINES DECOR AU KILO
RESINELLA c'est une palette de résines spécialement conçue et formulée pour une application décorative facilitée sur des supports comme le carrelage, le bois, les métaux, les ragréages,les bétons... RESINELLA...
RESINES ET PEINTURES SOLS
Polyuréthane ou Epoxy , maintenant DSRENOBAT présente ses phases aqueuses RENOPOX AQ et RENOFLOOR, pas d'odeur et nettoyage des outils à l'eau! RENOFLOOR anciennement solvantée, est remplacée par un...
DALLES CLIPSABLES
DSRENOBAT est à la pointe de la technologie grâce à nos deux nouveaux moules ultra modernes permettant l'injection de nos dalles RENOTILE en 50x50 et de notre gamme RENOSTILE en 33x33 Une cadence de production...
500 m² de sol industriel rénovés en 1 nuit
Pose ultra rapide. Un minimum d’arrêt pour un maximum de résistance. Compatible sur ciment, enrobés … en intérieur ou extérieur. DS RENOBAT propose une solution alliant longévité et rapidité de mise...
