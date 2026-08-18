BOITCO PMR : le kit d'incorporation spécialement conçu et déjà assemblé pour les équipements P.M.R
Kit P.M.R. économique – Solution clé en main pour l’accessibilité Optez pour le kit P.M.R. économique, une solution conçue et fabriquée en France,...
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L'arrêté du 11 septembre 2020 impose dans les logements neufs accessibles, évolutifs ou les maisons individuelles une zone de douche sans ressaut à l'exception de ceux construits pour le propre usage...
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