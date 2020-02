PRESTO, aime l'eau



Grâce à son savoir-faire, Presto est devenu la référence mondiale de solutions innovantes et durables pour la maîtrise de l'eau dans les collectivités.





Quand les frères André et Lucien Patient fondent Presto en 1927, ils n’ont qu’une idée en tête : proposer des solutions permettant d’économiser l’eau sanitaire dans les lieux publics. Véritable coup de génie, le robinet temporisé sera leur première invention, suivie au fil du temps par des centaines de solutions de robinetteries, pour la plupart brevetées.

D’inventions en innovations, Presto est ainsi devenu leader dans la conception et la fabrication de robinetteries et accessoires pour les sanitaires des collectivités et des établissements de santé et laboratoires.

Portant en nous ce besoin pressant d’innover, nous nous efforçons de proposer des produits favorisant la maîtrise de la consommation d’eau, l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et le respect des normes d’hygiène et de sécurité.



Presto, 1 marque, 3 marchés



Les gammes de produits Presto se déclinent sur 3 marchés spécifiques.



- Presto Collectivités : robinetteries pour les sanitaires des collectivités, adaptées à un usage collectif et intensif.

- Presto Santé (Sanifirst®) : robinetteries favorisant l’hygiène et la sécurité dans les hôpitaux, les EHPAD et les laboratoires et adaptées aux contraintes quotidiennes du milieu hospitalier.

- Presto Hébergement : robinetteries de confort pour le logement collectif.



Presto, rayonne dans le monde



Leader en France avec une part de marché majeure, Presto exporte environ la moitié de sa production dans 80 pays.



Avec un siège social à Montrouge, près de Paris, et deux sites de production en région Poitou-Charentes, le Groupe Presto emploie 220 salariés en France. Notre site de Saint-Georges-de-Didonne conçoit et fabrique l'ensemble des gammes de produits Presto, tandis que notre site d’Angoulême produit exclusivement les solutions santé.



Présent dans plus de 80 pays du monde entier : en Europe, Amérique du nord, Océanie, Asie, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Presto a renforcé son rayonnement international avec l’implantation de quatre filiales : Presto Italia, Presto Armaturen (Allemagne), Presto Middle East (Dubaï), Presto North Africa - depuis 2015."