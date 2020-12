Le groupe Geberit est le leader européen dans le domaine des produits sanitaires. Geberit fonctionne comme un groupe intégré avec une très forte présence locale dans la plupart des pays européens, apportant une valeur ajoutée en technologies et céramiques sanitaires.

Le groupe Geberit en France est composé de trois marques : AquaClean, Geberit et Allia.

Geberit AquaClean, est la marque des WC lavants du Groupe. Geberit AquaClean est une gamme d’abattants et de cuvettes intégrant une douchette, appelés WC lavant, pour l’hygiène intime. Un jet d’eau à la température du corps qui lave parfaitement tout en douceur. Au cours des trois dernières décennies, Geberit a développé et perfectionné le WC lavant afin d’offrir aux clients le niveau le plus élevé possible de confort, de technologie, de design et de qualité. La gamme Geberit AquaClean permet cette hygiène corporelle moderne, par une toute nouvelle sensation de fraîcheur et de pureté.

Geberit offrent un large choix de styles et de fonctionnalités permettant une liberté d'agencement, de confort et de practicité au quotidien. Les produits Geberit allient fiabilité, design et durabilité. La société est spécialisé dans le developpement, la production et la commercialisation des bâti-supports, des plaques de déclenchement et des systémes d'alimentation et d'évacuation.