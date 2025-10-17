Bricoman est l'enseigne pro du groupe Adeo, 1er distributeur européen des métiers de l’habitat.



Depuis près de 20 ans, Bricoman se développe pour devenir aujourd’hui le partenaire des professionnels et des particuliers qui construisent et qui rénovent.



2 300 collaborateurs vous accueillent dans nos 36 magasins et sont fiers de partager avec vous l’expertise et la passion qui animent notre métier.



Entreprise humaine, bâtie sur des valeurs fortes et un véritable savoir-faire, nous vous accompagnons chaque jour dans la réalisation de vos travaux avec :

Des conseils techniques répondant à vos attentes.

Une offre de produits de marques professionnelles disponibles en quantité chantier.

Des services vous permettant de gagner du temps à chaque étape de votre parcours.

Nos équipes, formées tout au long de leur carrière tant sur le métier que sur les produits, ont la volonté d’entretenir avec vous une relation de proximité durable et de qualité.