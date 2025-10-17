BRICOMAN
59260 LEZENNES
France
Bricoman est l'enseigne pro du groupe Adeo, 1er distributeur européen des métiers de l’habitat.
Depuis près de 20 ans, Bricoman se développe pour devenir aujourd’hui le partenaire des professionnels et des particuliers qui construisent et qui rénovent.
2 300 collaborateurs vous accueillent dans nos 36 magasins et sont fiers de partager avec vous l’expertise et la passion qui animent notre métier.
Entreprise humaine, bâtie sur des valeurs fortes et un véritable savoir-faire, nous vous accompagnons chaque jour dans la réalisation de vos travaux avec :
- Des conseils techniques répondant à vos attentes.
- Une offre de produits de marques professionnelles disponibles en quantité chantier.
- Des services vous permettant de gagner du temps à chaque étape de votre parcours.
Nos équipes, formées tout au long de leur carrière tant sur le métier que sur les produits, ont la volonté d’entretenir avec vous une relation de proximité durable et de qualité.
Bricoman à vos côtés
Au delà de la crise sanitaire, au delà des difficultés, les événements vécus ont aussi fait naître de belles choses : la solidarité, l'entraide,...
Montant nf de 48/35 mm en 2.5 m ISOLPRO
Ossature de cloison permettant de visser les plaques de plâtre NF. À fixer verticalement tous les 60 cm dans un rail de 48. En acier galvanisé. Conforme à la norme EN 14195
Écran de sous toiture SIPLAST
Écran de sous-toiture synthétique hautement perméable à la vapeur d'eau (HPV) pour pose sur support continu ventilé en bois (voliges, panneaux), sur support discontinu...
Béton de montage 30kg PRB
Le Béton de montage 30kg PRB BRICOMAN est destiné au montage et jointement des parpaings et brique à maçonner. Avantages produit : Gain de temps (suppression...
Chevron sapin 4m classe 2 MONNET-SEVE
Bois de charpente PEFC sapin traité classe 2 Origine France.
Fenêtre de toit VELUX
Fenêtre de toit Velux en 78cm x 98cm. La fenêtre Velux White Finish est une fenêtre en bois peinte en blanc avec une peinture acrylique innovante, souple et résistante aux UV.
Bloc porte alvéolaire postformé CHAUVAT
Bloc-porte à âme alvéolaire prépeint cadre en sapin. Aspect veinage bois. Chants à recouvrement. Huisserie sapin 72 x 45 mm. Dimensions : Hauteur 204 cm - Largeur...
Plan de travail stratifié mat antitrace POLYREY
Plan de travail stratifié noir mat – anti traces de doigts. Dimensions : 38 x 650 x 3050 mm Caractéristiques techniques : Aspect mat / doux au toucher Résistant à...
Évier à encastrer résiner noir NORD INOX
À encastrer. Dimensions : 86x53 cm. Évier en résine SMC effet Granit. Bonde diamètre 90 mm fournie.
Parquet contrecollé ALSAPAN
Parquet contre-collé chêne blond monolame. Parement de 2,5 mm. Lame de 1190 x 140 mm. Ep. 10 mm. Finition vernis. Vendu en botte de 1,499 m².