Tertiaire 2025

Marmoleum modular : sol linoléum modulable dalle & lame
Marmoleum modular est un revêtement de sol linoléum naturel et écologique en lames et dalles, fabriqué à partir de matières premières naturelles et renouvelables....
Thématique du 15 septembre au 28 septembre
La solution Deep Injections® développée par Uretek permet la préservation, la restauration ou la réhabilitation d’édifices grâce à une technologie...
Sherpal F est une structure support en aluminium pour la pose des équipements techniques en toiture-terrasse. Le système est fixé de manière mécanique dans la dalle béton,...
Compacte, performante et bas carbone, la nouvelle série ECOi EX MZ1 2 tubes s’impose comme une solution DRV idéale pour les applications tertiaires.
DE 3 À 27 KW, 15 PUISSANCES DISPONIBLES LE CONFORT TOUT SIMPLEMENT La chaudière électrique murale SCAV/DCSV peut équiper tout circuit de chauffage central à circulation...
Bâche de protection absorbante pour les professionnels de la peinture. POLYPROTEC ABSORB est une bâche de protection temporaire pour vos travaux de peinture. Elle est absorbante et antidérapante,...
Le JI FC Wall 1000 est un panneau sandwich isolant avec une fixation cachée. Le panneau est fixé dans l’emboitement de sorte qu'aucune vis n'est visible. Le panneau offre une...
Easyzone 25 réunit, dans un système plug&play, toutes les innovations de la technologie Airzone afin d’offrir une solution complète du CVC. Elle prend en compte tous les...
La gamme Historique CHUTUNIC , qui s’est imposée depuis 50 ans comme une référence pour l'évacuation unitaire des eaux usées, se réinvente et devient...
Vanne d'arrêt KFE pour utilisation dans des installations de chauffage, avec poignée à levier rouge, auto-étanche avec étanchéité d’étanchéité...
