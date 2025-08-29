Alltek WW203, enduit pour garnir et débuller en application mécanisée
Alltek WW203 - Garnir et débuller - allégé Description : Enduit allégé Airless 3 en 1 : Garnissage, surfaçage et utilisable pour le jointoiement des plaques...
Thématique du 1 septembre au 14 septembre
Alltek WW203 - Garnir et débuller - allégé Description : Enduit allégé Airless 3 en 1 : Garnissage, surfaçage et utilisable pour le jointoiement des plaques...
TOUPRET LE REBOUCHEUR est un enduit de rebouchage en poudre, intérieur, pour application manuelle. Le Reboucheur s’applique sur supports neufs ou rénovés, bruts ou peints et...
JORIS IDE propose une gamme complète de produits pour la réalisation de cloisons sèches en ossature métallique (rails, montants, lisses, fourrures, …). Incontournable...
Deux nouvelles références viennent compléter la gamme Tonga® dB ! Tonga® dB 43 et Tonga® dB 41 E. Cette gamme offre une solution performante pour améliorer l’isolation acoustique et garantir la confidentialité...
Véritable élément de décoration, la poignée de porte habille et donne un style unique à la porte. Alliée à une mini-rosace, le minimalisme prend...
L'isolant du plaquiste à haute performance thermique et acoustique. Isolant composé de bouteilles de plastiques recyclées et recyclable à l'infini. Avantages de...
Placo® Plume 13, une plaque de plâtre innovante, est considérablement plus légère que la plaque Placoplatre® BA 13, pesant jusqu’à 6 kg de moins. Cette solution...
La catégorie de produits « Systèmes Pocket » vous ouvre de toutes nouvelles perspectives pour une utilisation multifonctionnelle de l’espace : grâce à REVEGO,...
SAF-BOIS - Système coulissant droit pour portes en bois avec bandeau en bois Système coulissant aluminium pour portes d’intérieur, finition avec bandeau en MDF revêtu...
July + se réinvente avec un design contemporain, consensuel et sans compromis. Cette gamme apporte une touche de modernité, tout en garantissant une utilisation intuitive et confortable....
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.