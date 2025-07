CHUTUNIC® EVO, la nouvelle génération de chute unitaire

La gamme Historique CHUTUNIC , qui s’est imposée depuis 50 ans comme une référence pour l'évacuation unitaire des eaux usées, se réinvente et devient CHUTUNIC® EVO, une solution de chute unitaire éco-conçue, silencieuse, compacte et polyvalente. Plus performant et plus modulable, ce système complet permet de répondre à de nombreuses configurations dans tous les bâtiments en neuf comme en rénovation.

Un solution complète pour l'évacuation unitaire qui permet de concillier performances techniques et conformité réglémentaire : augmentation de 65% des performances hydrauliques , la réponse aux enjeux aérauliques des bâtiments y compris les IGH ( désiphonnage et odeurs), performances acoustiques ESA4, un PVC plus dense pour une meilleure atténuation des bruits, compacité avec une intégration plus facile dans les espaces complexes et réduits, moins de 30 références pour 100% des chantiers, une nouvelle conception qui intégre 20% de PVC externe recyclé, bénéficie d'une FDES. , titulaire d'un ATEC.

Labels et certifications (détail) :