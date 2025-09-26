Génie Climatique 2025

Préparateur ECS JUMBO
Le JUMBO est un préparateur d’eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l’eau de ville, même à haute température. Il...
Thématique du 29 septembre au 13 octobre
Le JUMBO est un préparateur d’eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l’eau de ville, même à haute température. Il...
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Système de barre d'appui en aluminium laqué à fixation rapide et invisible. Conforme aux normes NF P 01-012 et 01-013 ainsi que Eurocode1. Commandez ce produit avec ses...
Compacte, performante et bas carbone, la nouvelle série ECOi EX MZ1 2 tubes s’impose comme une solution DRV idéale pour les applications tertiaires.
aroTHERM Split, la pompe à chaleur air / eau bi-bloc Vaillant robustement silencieuse et performante. La robustesse, c'est l'ADN même des pompes à chaleur Vaillant. La conception...
AG6 "Devenir référent technique Equipement biomasse vecteur Eau" s'adresse aux installateurs expérimentés de chaudières bûches & granulés...
L’Ultralight de Warmup est un panneau isolant offrant une réactivité optimale avec les planchers chauffants. Les panneaux isolants améliorent la qualité de chauffe et...
Découvrez SCAV’SUN, une solution avancée qui révolutionne la gestion de votre chauffage et de votre production d’eau chaude sanitaire. Bien plus qu’une simple chaudière...
Limitez les intermédiaires et faites confiance en notre expertise du photovoltaïque ! Nous savons qu’un projet d’envergure implique de nombreux aspects techniques et réglementaires. Pas...
La solution de ventilation pour les espaces compactes. Découvrez la DucoBox Energy Sky - la solution de ventilation pour les pièces compactes avec un débit de ventilation de 275...
L’Aquascope, à Poitiers, prouve que la ventilation naturelle peut offrir fraîcheur et confort, même dans le cas d’un énorme complexe aquatique.
Easyzone 25 réunit, dans un système plug&play, toutes les innovations de la technologie Airzone afin d’offrir une solution complète du CVC. Elle prend en compte tous les...
La solution pensée pour la performance des pompes à chaleur La bouteille de mélange Optimum est une solution hydraulique hautement technique, conçue pour optimiser le fonctionnement...
Vanne d'arrêt KFE pour utilisation dans des installations de chauffage, avec poignée à levier rouge, auto-étanche avec étanchéité d’étanchéité...
kelvin° dévoile ses fonctionnalités 3D pour visualiser un projet de rénovation énergétique avant même de se déplacer sur le chantier.
Prolit Lamella Mat, un matelas isolant conçu pour optimiser l’efficacité des systèmes de ventilation. Alliant isolation thermique, acoustique et protection incendie, cette...
La lame Hardie® Plank est particulièrement appréciée non seulement pour son design naturel proche du bois, les contraintes en moins. Elle vous laisse toute liberté de choisir...
L’objectif : simplifier l’accès à une solution performante et directement éligible aux aides CEE et MaPrimeRénov’, tout en conservant la marge et la maîtrise...
Réduisez vos coûts, augmentez la fiabilité des installations gérées et sécurisez les obligations réglementaires avec une GMAO pensée pour le CVC.
CAELIO, seul ballon tampon classé A, sera dévoilé sur le salon Artibat 2025 : une solution innovante pour optimiser durablement vos systèmes CVC.
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.