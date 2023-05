Depuis son premier climatiseur en 1958, Panasonic n’a eu de cesse de créer et de proposer des solutions de qualité pour un confort optimal.



Avec plus de 60 ans d’expérience et des produits vendus dans plus de 120 pays à travers le monde, Panasonic est l’un des leaders du secteur du chauffage et de la climatisation.



Grâce à son réseau diversifié de sites de production et de R&D, Panasonic offre des produits innovants dotés des technologies les plus avancées qui définissent la norme en matière de climatisation, dans le monde entier. Panasonic renforce constamment sa présence mondiale en proposant des produits de qualité supérieure.



Contribuer au bien-être de la société : Panasonic s’engage, conformément à ses objectifs en termes de gestion de base, à assumer pleinement ses responsabilités en tant que groupe industriel pour les différentes communautés au sein desquelles l’entreprise opère.



Amélioration continue : Panasonic s’engage à toujours mettre en place les mesures nécessaires pour améliorer ses activités. Ce n’est qu’en déployant tous nos efforts que l’entreprise pourra respecter ses objectifs en termes de gestion de base, et placer la paix et la prospérité au cœur de ses activités.



