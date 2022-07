L'innovation dans le bâtiment

Paris&Co l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole favorise le rayonnement des acteurs de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an. Au sein de ses 12 plateformes d’innovation sectorielles, Paris&Co anime des écosystèmes rassemblant grands comptes, institutionnels, startups et experts représentant l’ensemble de la chaîne de valeur d’un secteur.