Améliorer nos lieux de vie : Ventilation et qualité de l’air intérieur

Nous passons 20 à 22 heures de notre temps dans un lieu clos et pas toujours sain. L’air intérieur serait 8 à 10 fois plus pollué que l’air extérieur. C’est un vrai enjeu de santé publique dont s’empare le Club de l’Amélioration de l’Habitat en lien avec l’AF Ventilation, l’Association Française de la Ventilation, qui rassemble les acteurs de la filière professionnelle de la ventilation et de la qualité de l’air intérieur (QAI) dans les bâtiments résidentiels et tertiaires.

Quels sont les grands défis à relever ?