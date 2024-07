Tendances et Design : L’éclairage domestique

Bien choisir ses luminaires n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Suspension, lampe à poser, spot…les choix sont multiples. L’éclairage contribue à créer un espace où il fait bon vivre. Il faut illuminer la pièce sans éblouir. La lumière froide produite par les leds est aussi plus proche de la lumière extérieure. La tendance est à la lumière de plus en plus naturelle.

Comment un architecte d’intérieur peut-il vous guider ? Quelles sont les grandes tendances de 2021 ?