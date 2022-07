La Formation dans le bâtiment

Ajouter un ou plusieurs étages à un immeuble est source de plus value. Ce sont des millions de m2 supplémentaires potentiels. On peut surélever légèrement la toiture en en modifiant la pente pour augmenter la hauteur sous plafond, procéder à une surélévation complète en ôtant le toit pour ajouter un ou plusieurs étages, ou encore à une surélévation partielle de la toiture pour un gain de lumière et confort. L’opération est complexe et coûteuse mais a des avantages.