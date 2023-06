Avec déjà plus de 200 000 personnes formées à la rénovation énergétique, le programme FEEBAT accompagne la montée en compétences des professionnels et futurs professionnels de la filière Bâtiment et de l’architecture depuis plus de 14 ans.



Soutenu par les pouvoirs publics (Ministère de la Transition Écologique, Ministère de l’Éducation Nationale, Ministère de la Culture, Ministère du Travail, Ministère du Logement, ADEME) et la filière du bâtiment (CAPEB, FFB, CNOA, SCOP BTP), l’ATEE, l’AQC, le CCCA-BTP pour l’apprentissage, le programme FEEBAT (Formations aux Économies d’Énergie dans le bâtiment) propose plus de 30 formations dédiées à différents profils : professionnels du bâtiment, architectes et maîtres d’oeuvre, enseignants et formateurs de CFA.



Les formations FEEBAT, dispensées par des organismes habilités en distanciel, présentiel ou multimodal, vous permettent de développer vos compétences et de devenir acteurs de la rénovation énergétique sur vos différents territoires.



Financé par EDF, SIPLEC et DISTRIDYN dans le cadre du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), le programme de formation FEEBAT vous permet de bénéficier, sous conditions, d’une prise en charge avantageuse de votre formation, complémentaire aux prises en charge habituelles.



Reconnu pour la qualité de ses formations, le programme FEEBAT vous propose divers modules spécifiques à vos métiers afin d’être à jour des évolutions en matière de rénovation énergétique. De véritables atouts pour évoluer dans votre secteur avec l’expertise technique et réglementaire requise en matière de rénovation énergétique.



Choisir le programme de formation FEEBAT, c’est développer votre activité de façon pérenne en vous positionnant sur de nouveaux chantiers ou projets. C’est aussi un gage sérieux et de qualité pour votre parcours de formation.