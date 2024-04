Julien Bargeton, nouveau président de la Cité de l’architecture et du patrimoine

Emmanuel Macron a nommé Julien Bargeton à la présidence de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Conseiller référendaire à la Cour des Comptes et ancien vice-président de la Commission Culture du Sénat, M. Bargeton apporte avec lui une expertise diversifiée et une profonde compréhension des enjeux culturels et institutionnels.

La proposition émane de la ministre de la Culture Rachida Dati : faire de Julien Bargeton le nouveau président de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Souhait entendu et exaucé par Emmanuel Macron.

Fraîchement nommé, l’actuel référendaire à la Cour des Comptes et ancien vice-président de la Commission Culture du Sénat, apporte avec lui une expertise diversifiée et une profonde compréhension des enjeux culturels et institutionnels.

La mission de M. Bargeton place les publics au cœur du dispositif. Ce dernier mettra également en œuvre une programmation dynamique qui renforcera l’importance de l’expérience dans une approche de plateforme ouverte à de nouveaux réseaux, agissant au-delà de ses murs traditionnels, dans une logique d’innovations.

Le mandat du nouveau président sera marqué par le déploiement des actions de la Cité, en particulier en tant que partenaire privilégié des collectivités locales dans tous les territoires, contribuant ainsi au développement de la connaissance et de la compréhension de l’architecture. Les partenariats seront intensifiés avec ces acteurs ainsi qu’avec leurs établissements publics et les associations locales ainsi qu’à l’international.

Reprise de flambeau

M. Bargeton succède ainsi à Catherine Chevillot, qui achève son mandat de trois ans en tant que présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Sous sa direction, la Cité a entrepris une politique de modernisation, jetant les bases d’une transformation en profondeur. L’élaboration du projet scientifique et culturel de l’établissement a permis notamment des lignes de programmations clarifiées, et la préparation de la refonte du parcours permanent devrait donner une nouvelle dimension à l’expérience de visite.

Le renforcement de l’attractivité de la Cité a également été initié par Mme Chevillot, grâce à une politique résolument tournée vers le grand public, avec des résultats remarqués de fréquentation (+34 % de visiteurs par rapport à l’avant-covid). Grâce à une nouvelle communication dynamique et à des programmes plus accessibles, elle a contribué à démocratiser significativement l’accès à la culture architecturale et patrimoniale.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Cité architecture et patrimoine