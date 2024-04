Daikin Europe annonce la nomination de Patrick Crombez, directeur général du pôle chauffage et énergies renouvelables pour la zone EMEA de Daikin Europe, à la présidence de l’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA).

L’Association européenne des pompes à chaleur (EHPA)regroupe les industriels de la pompe à chaleur implantés en Europe, engagés dans la voie de la sensibilisation et du déploiement de cette technologie, à travers l’ensemble du continent.

Ce jeudi 18 avril, les membres de l’EHPA se sont réunis, afin de désigner son nouveau conseil d’administration. À cette occasion, Patrick Crombez, directeur général du pôle chauffage et énergies renouvelables pour la zone EMEA de Daikin Europe, a été élu président de l’organisation dans le cadre d’un mandat de 2 ans. Il succède ainsi à Martin Forsen du groupe suédois Nibe.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans sein de Daikin Europe, Patrick Crombez évolue au sein de la division chauffage depuis 2007. « Je suis honoré de succéder à Martin Forsen pour poursuivre le travail colossal déjà engagé. Depuis presque 25 ans, les instituts de recherche, les industriels, les universités, les laboratoires de test et les agences de l’énergie sont réunis autour d’un objectif commun : celui d’augmenter la part d’équipements de pompes à chaleur à faible impact carbone en Europe. Leur importance n'a fait que croître depuis la création de l'EHPA : en tant qu'élément central d'un système énergétique renouvelable, durable et intelligent, les pompes à chaleur sont le premier choix de chauffage et de rafraichissement pour un usage résidentiel et professionnel », a-t-il déclaré.

Décarboner le chauffage en Europe

En collaboration avec les membres de l'EHPA, le spécialiste du marché du chauffage, ventilation et climatisation Daikin, a lancé un plan stratégique d’envergure pour accroître l'adoption de technologies de pompes à chaleur à faible émission de carbone dans toute l'Europe.

Dans ce cadre, le groupe a annoncé des investissements industriels significatifs pour accompagner le développement des pompes à chaleur dans toute l’Europe. Daikin a installé son centre R&D mondial dédié à la pompe à chaleur en Belgique et ouvrira son nouveau centre de développement dédié à la zone EMEA à Gand, au cours de cette année.

Le fabricant construit également une nouvelle usine de pompe à chaleur résidentielle à Lodz, en Pologne, pour augmenter sa capacité de production européenne, compte tenu de l'augmentation attendue de la demande pour ce système de chauffage.

« Si l’industrialisation de l’Europe est une priorité de la Commission Européenne pour atteindre cet objectif de croissance, la stabilité et la cohérence des réglementations demeurent essentielles. L’ensemble de la filière s’entend sur le fait que la démarche de décarbonisation du chauffage est et peut rester basée en Europe. Ensemble, nous réitérons notre appel en faveur d’un plan d’action européen pour les pompes à chaleur sans tarder. Ensemble, nous plaidons pour plus d’indépendance énergétique et de chaleur propre », souligne Patrick Crombez.

Bien que le marché ait connu un ralentissement en 2023, l’entreprise est convaincue qu’il finira par se redresser pour contribuer à la transition énergétique.

Marie Gérald

Photo de Une : Patrick Combrez