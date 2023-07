Prisme(s) : quelle architecture pour les personnes à la rue ?

Depuis maintenant de nombreuses années, la fondation Abbé Pierre annonce le nombre toujours croissant de personnes sans domiciles fixes en France. Ils étaient 143 000 en 2012, ils sont désormais plus du double, passant à 330 000 personnes. Ils dorment dans la rue, en hébergement d’urgence, en bidonvilles ou en centre pour demandeurs d’asile. Dans le contexte actuel, il est à craindre que l’inflation et la crise immobilière observée aura des impacts désastreux sur cette frange de population toujours la plus fragile. Pourtant toutes sortes de solutions existent, en hébergement ou en logement. Quels type de bâtiment faut-il produire ? comment et où le construire ? Quelles architectures sont possibles pour les personnes à la rue ?

Pour en parler : Lionel Pourtau, Directeur Général d’Habitat et Humanisme Urgence

Cyrille Hanappe, Architecte et enseignant chercheur et l’ENSA Paris-Belleville. Au sommaire de cette émission l’Edito de l’architecte David Trottin, nous invitons également l’architecte Emily Mugel, chercheuse au GRIEF, le laboratoire de recherche de l’ENSA Bretagne. Elle va nous parler de sa thèse sur le rôle des architectes dans l’accueil des exilés en France. Puis nous irons dans les Yvelines, pour assister au chantier des étudiants de Paris Belleville pour l’amélioration de la qualité de vie des migrants. Et enfin, l’agenda archi-culturel de Dominique Boré, présidente d’honneur de la Maison de l’Architecture d’Ile de France. Intervenants : Lionel Pourtau, Directeur général Habitat et Humanisme Urgence.

Cyrille Hanappe, Architecte et enseignant-chercheur ENSA Belleville

Emily Mugel, Architecte Chercheuse au GRIEF

Dominique Boré, Maison de l’Architecture IDF, communication et agenda

David Trottin, architecte, chroniqueur Un magazine préparé et animé par Olivier Leclercq.