RX FRANCE - Batiweb

RX FRANCE : Organisateur d’évènements professionnel et grand public

Reed Expositions France et Reed MIDEM, filiales françaises du Groupe RX (anciennement Reed Exhibitions) deviennent RX FRANCE. Leurs événements, en France et à l’international, seront organisés sous la marque « RX ».

Experts en événements professionnels et grand public, nous organisons des événements en face-à-face, digitaux ou hybrides, leaders sur une vingtaine de marchés différents.

Parmi nos salons emblématiques et incontournables sur le plan national et international, figurent MIPIM, MAPIC, Batimat, Pollutec, EquipHotel, SITL, IFTM Top Resa, MIPCOM, MIPTV, FIAC, Paris Photo et bien d’autres…

Nos événements se déroulent en France, en Chine, en Inde, en Italie, au Mexique, en Russie et aux États-Unis.

Nous accompagnons nos clients dans leur développement stratégique et commercial en produisant des rendez-vous qui facilitent et multiplient leurs opportunités d’affaires et en leur proposant des événements toujours plus innovants alliant le meilleur du physique et du digital.

Le savoir-faire de RX FRANCE :