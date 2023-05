En amont de Choose France, « rendez-vous dédié à l'attractivité de la France » en matière d’économie et d’industrie, des chiffres sur les investissements qu’il a engrangés ont été révélés. Ces derniers s’élèvent à 13 milliards d'euros, dont plus de 700 millions consacrés à l’implantation d’une usine de cellules photovoltaïques en Moselle.

Ce lundi 15 mai, dans l’après-midi, le président de la République Emmanuel Macron recevait 206 patrons de multinationales au château de Versailles, à l’occasion du sommet Choose France. Lancé en 2017, ce grand « rendez-vous dédié à l'attractivité de la France » en est à sa sixième édition et prévoit notamment la venue d’Elon Musk, patron de Tesla et de Twitter.

Avec @ElonMusk, nous avons parlé de l’attractivité de la France et des avancées significatives dans les secteurs des véhicules électriques et de l’énergie. De régulation numérique également. Nous avons tant à faire ensemble. Rendez-vous cet après-midi au Sommet #ChooseFrance ! pic.twitter.com/oTI0HboDXE — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 15, 2023

À ce cortège d’invités s’ajoutent des annonces, anticipées ces derniers jours, dont le montant record d’investissements récoltés dans le cadre de Choose France. Il s’élève à 13 milliards d'euros, contre 10,8 milliards d'euros l’an passé. « Les patrons étrangers présents seront pour moitié Européens, à 20 % Nord-Américains et à 15 % Asiatiques », lit-on notamment dans un article du Dauphiné Libéré.

Mais c’est surtout l’investissement dans une future usine de modules photovoltaïques à Sarreguemines (Moselle), qui a attiré notre attention. Plus de 700 millions d’euros d’investissements.

« Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques qui étaient faits au bout du monde, là on va avoir des panneaux photovoltaïques Made in France », s’est réjoui auprès de franceinfo Roland Lescure, ministre de l’Industrie, ce dimanche 14 mai. « C’est l'écologie du concret, on va fabriquer les produits qu'on va consommer en France (...) on va créer de l'emploi en France », poursuit l’intéressé.

L’implantation de cette future usine de production de cellules photovoltaïques mosellane sera annoncée officiellement par Emmanuel Macron lors du sommet Choose France. Mais d’après les premières informations données par Roland Lescure, l’installation industrielle représenterait 710 millions d’euros et 1 700 créations d’emplois.

Et un article du Journal du Dimanche de préciser que le projet est porté par Holosolis. Il s’agit d’une émanation de l’investisseur européen Innoenergy, lui-même comptant Siemens, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) mais aussi des universités européennes parmi ses actionnaires.

Une avancée à l’échelle nationale, mais aussi départementale. Vincent Seitlinger, député (LR) de Moselle, a d’ailleurs salué sur Facebook une « très bonne nouvelle pour notre économie locale ».

D’une capacité estimée à cinq gigawatts, l’usine de production de cellules photovoltaïques doit entrer en service en 2025. Cette implantation à Sarreguemines vient des mois après l’abandon d'un projet similaire prévu au même endroit. Proposé par la société norvégienne Rec Solar, il nécessitait un investissement de 681 millions d'euros et devait créer 1 500 emplois.

Il s'agit également d'une avancée du photovoltaïque en France, qui, malgré un boom du solaire, a encore des freins à lever.

Une usine de batteries électriques bientôt installée à Dunkerque

Le sommet Choose France a été également l’occasion pour le groupe taïwanais ProLogium d’annoncer son projet d’installer une usine de batteries électriques à Dunkerque (59). 5,2 milliards d'euros seront investis, pour l’ouverture de 3 000 emplois directs.

Un autre site industriel, dédié à la fabrication de batteries lithium, ouvrira également dans la même ville. Financé par le chinois XTC et le français Orano, l’usine fera appel à 1,5 milliard d'euros de dépenses et devrait générer 1 700 créations d’emplois.

Reste à savoir si ces projets permettront de répondre aux objectifs de transition énergétiques portés par le gouvernement, à travers la loi industrie verte ou celle d'accélération des énergies renouvelables.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock