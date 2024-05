En progrès, la construction hors-site cherche encore son rythme de croisière

Le troisième Baromètre annuel Hors-Site, qui vise à évaluer et suivre les évolutions du marché de la construction hors-site en France, dévoile ses résultats. Du fait de ses nombreux avantages, sa popularité ne cesse de grimper au fil des années. Pourtant, des freins culturels et structurels subsistent malgré tout.

Le Baromètre annuel Hors-Site, lancé par Batimat, Campus Hors-Site et l’ACIM, dévoile les résultats de sa troisième édition. Et ces derniers sont sans appel, le succès de la construction hors-site ne cesse de croître.

Les avantages de la construction hors-site séduisent de plus en plus de professionnels, qu’ils y soient déjà engagés ou non. Pour 90 % des répondants (contre 85 % en 2022), le hors-site permet avant tout de réduire les délais de réalisation. Ses qualités environnementales sont également louées par 81 % d’entre eux. Un chiffre en hausse par rapport au précédent baromètre d’il y a deux ans.

De plus en plus d’utilisateurs, mais des interrogations qui persistent

Preuve que le hors-site a le vent en poupe, la part des professionnels ayant déjà mis en place le hors-site est en progression par rapport à la précédente édition, et s’élève aujourd’hui à 44 % (+13 pts).

Malgré sa bonne dynamique du moment, des freins quant à la pleine pratique du hors-site persistent. Ces derniers sont principalement liés à l’aspect encore émergent du marché. Le coût élevé est le premier argument avancé par les interrogés (57 %). L’insuffisance de compétences disponibles (52 %) et le manque de connaissance en la matière (50 %) viennent talonner le premier obstacle cité.

Du côté de la demande, les logements collectifs sont les plus demandeurs de hors-site (45 %). Ils arrivent désormais en tête, alors qu’ils étaient en troisième position en 2022. À la question : « Sur quelle typologie de bâtiments avez-vous déjà mis en œuvre du hors-site ? », ils sont 35 % à répondre la maison individuelle, contre 44 % lors de la précédente étude.

Quid des non-utilisateurs ?

Pour les non-utilisateurs, il existe plusieurs freins qui les empêchent encore de sauter le pas. En premier lieu, on retrouve l’insuffisance de formation aux nouveaux modes constructifs, avec 52 % des réponses. Viennent ensuite le manque de visibilité sur la réglementation (48 %), le manque d’entreprise sur le territoire (42 %), et enfin, le manque de connaissance sur les solutions de hors-site (41 %).

Pourtant, il suffit de peu de choses pour que les non-utilisateurs se jettent enfin à l’eau. 68 % d’entre eux envisagent de recourir à ce procédé à l’avenir (en légère baisse par rapport à 2022, où l’on atteignait 70 %). Les raisons qui pourraient les inciter à se tourner vers le hors-site sont d’abord la réduction des coûts, à égalité avec la rentabilité/productivité : 31 % pour les deux.

Vient ensuite le thème de l’amélioration de la qualité, qui passe de 13 à 25 %. Les vertus économiques et qualitatives du hors-site sont donc bel et bien intégrées, y compris chez ceux qui n’y ont pas encore recours. Autre indicateur qui témoigne de la confiance grandissante vis-à-vis de ce procédé, 64 % des non-utilisateurs pensent que le hors-site va augmenter en France.

Le hors-site semble donc avoir un bel avenir devant lui, avec de plus en plus de professionnels enclin à se lancer dans la pratique. Mais des interrogations persistent, ce qui empêche certains de s’y lancer pleinement. À la question : « Quels nouveaux éléments renforceraient le développement du hors-site dans votre entreprise ? », 52 % des personnes interrogées demandent des données comparatives sur les coûts, 49 % des retours d’expérience, et 35 % des formations spécialisées.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock