Le président de Vinci Construction, Pierre Anjolras, gravit les échelons au sein du groupe Vinci après avoir été nommé à l'unanimité directeur général opérationnel. Cette promotion stratégique marque un tournant dans la mise en place du plan de succession du PDG Xavier Huillard.

Annoncée par le groupe de BTP et de concessions, cette décision stratégique positionne Pierre Anjorlas au coeur des opérations du groupe, sous la tutelle directe de Xavier Huillard, président-directeur général du groupe.

Renforcer la structure de direction

« Le poste de directeur général opérationnel n'existait pas jusqu'à présent au sein du groupe », souligne Vinci dans un communiqué, qui indique vouloir renforcer sa structure de direction. Jusqu'alors, le groupe comptait deux directeurs généraux adjoints, Pierre Coppey et Christian Labeyrie.

Le mandat de Xavier Huillard en tant que directeur général de Vinci, géant mondial employant 280 000 personnes dans 120 pays, prendra fin le 17 avril 2025, à l'issue de l'assemblée générale prévue pour statuer sur les comptes de l'exercice 2024. Néanmoins, ses mandats d'administrateur et de président du conseil d'administration resteront en vigueur jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires de 2026.

Diplômé de Polytechnique et ingénieur des Ponts et Chaussées, Pierre Anjorlas a intégré l'entreprise en 1999 en tant que directeur général de Sogea Sud-ouest. Au fil des années, il a occupé divers postes dont celui de directeur d'exploitation de Cofiroute en 2004, et de directeur général d'ASF en 2007, deux réseaux de Vinci Autoroutes.

En 2010, sa carrière prend une dimension internationale lorsqu'il est nommé directeur général délégué en charge de l'international et des partenariats publics-privés d'Eurovia, avant d'être promu PDG en 2014, intégrant ainsi le comité exécutif de Vinci. En début d'année 2021, il est également nommé président de Vinci Construction.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : Pierre Anjorlas