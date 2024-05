À Saint-Denis, un pont réduisant les fractures urbaines inauguré

Appelé franchissement urbain Pleyel, un nouveau pont a été inauguré à Saint-Denis. Son objectif : fluidifier la circulation piétonne entre la gare Saint-Denis-Pleyel et le quartier de bureaux du Landy.

Il s’étend sur 300 mètres de long et enjambe les 48 voies ferrées constituant le faisceau ferroviaire de la gare du Nord. Il fait également la jonction entre la gare de Saint-Denis-Pleyel, futur hub du Grand Paris Express, et le quartier de bureaux du Landy. Le pont piéton, appelé le franchissement urbain Pleyel, a été inauguré ce jeudi 16 mai à Saint-Denis.

Parmi les personnalités présentes : Mathieu Hanotin, maire PS de la ville, mais également de nombreux élus locaux et d'Île-de-France, ainsi que les ministres des Transports et des Sports.

20 000 personnes par jour devront emprunter le pont

M. Hanotin s’est réjoui de cet ouvrage fait de lignes de fuite épurées, et érigé avec une dominante de tons blancs ou gris : « S’il y a bien un projet qui incarne plus que les autres la couture urbaine nécessaire, c'est ce franchissement urbain Pleyel. On avait deux morceaux de la ville séparés par des voies ferrées ». La structure permet d'éviter un détour d’1,5 km entre les deux quartiers qu'il relie.

Au total, le franchissement urbain Pleyel a nécessité un budget de 250 millions euros hors taxes. La passerelle devrait être parcourue par 20 000 personnes par jour. La réalisation symbolise la métamorphose urbaine de la Seine-Saint-Denis, à l’aune des Jeux Olympiques de Paris 2024 qu’elle accueillera en majeure partie.

Même si, contrairement au Village des Athlètes, le pont piéton n’a pas été pensé pour l’événement sportif, il devrait être emprunté par environ 25 % des spectateurs du Stade de France et du Centre aquatique olympique. Car ces derniers viendront de la ligne 14, desservant à partir de juin la gare de Saint-Denis-Pleyel.

Une réalisation évolutive

Le franchissement urbain Pleyel se compose de deux vastes nefs métalliques à claire-voie et agrémentées de plantes vertes. Le tout supporté par un socle en forme de Y. À l’ensemble s’ajoutent des gradins pour s'asseoir et profiter d'une vue sur tout le nord de Paris.

« Le grand sujet était de faire un morceau de ville (...). C'est un espace qui a vocation à être occupé, comme quand vous faites dans une ville une place », a exposé Gildas Maguer, directeur général de Plaine Commune Développement, opérateur du développement et renouvellement urbain du territoire de Plaine Commune.

D’autant qu’à horizon 2026, la passerelle sera complétée par un autre pont d’une largeur de 42 mètres, destiné aux vélos, bus et voitures. Engagée depuis 25 ans dans une revitalisation urbaine, la Seine-Saint-Denis compte des projets résidentiels et d’infrastructures pour muter en territoire hétéroclite, tant en termes de population que d’usages.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : X @PlaineCommune