NORDBAT 2024 : Prochaine édition 10, 11 et 12 Avril 2024

NORDBAT se déroulera du 10 au 12 avril 2024 à Lille Grand Palais. Ces dates marqueront des temps de découvertes, d'échanges et d'exploration des tendances émergentes de la construction et de la rénovation.

Un Espace Start-Ups, le Concours des Meilleures Innovations, des tables rondes et des animations proposées par le Campus des Métiers et des Qualifications du Bâtiment seront au programme de cette 13ème édition.

Pour en savoir plus exit_to_app