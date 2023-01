FLIR annonce la sortie d'un nouvel appareil de mesures environnementales pour les installations CVC/R

ARLINGTON, Virginie, 26 mars 2019 – FLIR Systems, Inc. (NASDAQ : FLIR) a aujourd'hui annoncé la sortie de l'appareil de mesures environnementales multifonction EM54 pour les installations CVC/R. D'une grande précision, l'EM54 convient parfaitement à l'inspection des canalisations, des moteurs électriques, des équipements thermiques et d'autres composants système présents dans les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Cet appareil de mesure de grande qualité, facile à utiliser, peut aider les utilisateurs à identifier avec rapidité et précision les signes de filtres obstrués, de fuites dans les canalisations qui réduisent le débit d'air, et de systèmes CVC/R en surcharge.



Équipé d'un anémomètre à ailette externe pour effectuer un large éventail de mesures haute résolution de la vitesse de l'air, l'appareil de mesures environnementales FLIR EM54 permet aux utilisateurs de vérifier avec rapidité et précision la vitesse de l'air à l'entrée et à la sortie des canalisations. Il simplifie le calcul du débit d'air dans les canalisations et la mise en œuvre de réparations efficaces.



L'hygromètre intégré à l'appareil de mesures environnementales EM54 identifie les écarts par rapport aux niveaux d'humidité relative ambiante, ce qui peut générer des risques électrostatiques sur les sites de fabrication et des désagréments dans les maisons et les bureaux. La sonde thermique avec contact de Type K fournie est utile pour vérifier la température de fonctionnement des moteurs électriques et des composants des équipements thermiques. L'EM54 calcule également la température humide et le point de rosée.



L'appareil de mesures environnementales EM54 comporte un écran multifonction facile à lire, une fonction d'enregistrement MIN-MAX-AVG et un système de mise hors tension automatique programmable. Robuste et fiable, l'outil de diagnostic multifonction s'accompagne d'une garantie limitée de trois ans.



Plus d'infos sur FLIR.eu/EM54