Après un début d'année contrasté pour le secteur des matériaux de construction, marqué par un rebond inattendu de l'activité des granulats en février, la vigilance reste de mise face à une situation économique toujours incertaine.

Après une année 2023 difficile, le secteur des matériaux a connu un regain d’énergie en février, selon la dernière lettre de conjoncture de l'Union nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction (UNICEM), qui révèle un rebond de l’activité des granulats (+14,3 %) par rapport à janvier, et une augmentation de 7,8 % par rapport à février 2023.

La production de béton toujours en baisse

Les trois derniers mois affichent également une progression de +8 % par rapport au trimestre précédent, ramenant le repli à seulement -1 % comparé à la même période un an auparavant. Sur les deux premiers mois de l’année, la tendance des granulats semble se stabiliser, avec une légère progression de +0,6 % sur un an, bien que le cumul sur douze mois reste négatif (-6 %).

En revanche, les nouvelles sont moins réjouissantes du coté du béton prêt à l'emploi (BPE), pour lequel les livraisons chutent de plus de 12 % par rapport à un an plus tôt, malgré une légère amélioration par rapport à janvier (+4,8 %). Une baisse attribuable à la diminution des mises en chantier, qui continue de peser lourdement sur la demande en béton.

Malgré une stabilisation apparente sur les trois derniers mois, avec seulement un léger recul de 0,5 % par rapport au trimestre précédent, la contraction demeure significative (-9 %) par rapport à la meme période l’année précédente. Sur une période de douze mois, la production de béton affiche une baisse de plus de 5 % à fin février, avec un plongeon de -14,4 % sur les deux premiers mois de l’année.

Une lueur d'espoir pour les permis de construire ?

Après un recul notable des permis de construire en 2023, la tendance semble s'améliorer légèrement en ce début d'année. Sur les deux premiers mois de 2024, les autorisations de maisons individuelles et de logements collectifs connaissent des baisses moins importantes par rapport à l'année précédente.

De décembre à février, on note même un redressement de +4,4 % par rapport aux trois mois précédents, avec une augmentation plus marquée pour les logements collectifs (+9,6 %). Bien que les niveaux d'autorisations demeurent bas, surtout pour les logements individuels, cette amorce de reprise est « encourageante », indique le syndicat.

Du côté des mises en chantier, elles chutent de -21,6 % en 2023 et de -25 % les deux premiers mois de 2024 par rapport à l'année précédente. Cependant, cette baisse s’est légèrement atténuée au cours des trois derniers mois (-0,6 %) par rapport au trimestre précédent. Pour l’Unicem, une nouvelle année de baisse semble toutefois inévitable « pour les chantiers commencés en 2024 ».

Perspectives 2024 : entre prudence et optimisme

Les professionnels des travaux publics conservent quant à eux « un certain optimisme » à court terme. Le cycle électoral ainsi que les grands chantiers en cours « devraient maintenir une activité soutenue », estime la fédération.

Néanmoins, cela pourrait ne pas suffire à compenser complètement les effets de la crise immobilière sur la demande de matériaux. Pour la troisième année consécutive, les volumes produits pourraient atteindre des niveaux historiquement bas, ce qui continuera de peser sur le secteur.

Malgré ces prévisions mitigées, les signes précurseurs d’un redressement, notamment avec la légère hausse des permis de construire et les premiers signes de reprise sur les marchés publics, offrent une lueur d’espoir pour l’avenir du secteur des matériaux de construction. Toutefois, « il faudra rester vigilant face à l’évolution incertaine du marché immobilier et des conditions économiques globales », conclut l'Unicem.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock