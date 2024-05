Dans un contexte difficile pour la construction neuve et la rénovation en Europe et en Amérique du Nord, le spécialiste des revêtements de sols Tarkett annonce une baisse de 4,3 % de son chiffre d’affaires au 1er trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt.

Comme prévu par Tarkett, le chiffre d’affaires du groupe a baissé de 4,3 % au premier trimestre 2024 par rapport à un an plus tôt, s’établissant à 668 millions d’euros. La baisse est particulièrement marquée en Amérique latine, en Amérique du Nord, et en Europe, puisque ces zones enregistrent respectivement -12,3 %, -7,1 % et -3,9 % de CA. À l’inverse, le chiffre d’affaires est toujours soutenu par l’activité sport, qui croît encore de +6,3 %, en dépit d’une base de comparaison déjà élevée. Selon Tarkett, la demande est particulièrement importante pour les terrains de sport en gazon artificiel et les pistes d’athlétisme, notamment en Amérique du Nord, et le carnet de commandes reste « solide ». La croissance organique du groupe est quant à elle en baisse de -2,7 % par rapport à un an plus tôt, tirée vers le bas par les zones Europe et Amérique du Nord, enregistrant respectivement -6,3 % et -6 %, mais là encore soutenue par le sport (+7,9 %). Une demande en baisse en Europe et en Amérique du Nord Tarkett rappelle que la demande en revêtement de sols est en baisse en Europe et en Amérique du Nord, qui ont connu l’inflation, une hausse des taux d’intérêts, et une chute de la construction neuve, voire de la rénovation. Le groupe précise que ses prix de ventes sont restés stables, avec -0,3 % au premier trimestre 2024. Pour les mois à venir, le groupe indique qu’il ne s’attend pas à une amélioration rapide de l'environnement, « même si les situations peuvent être différentes selon les régions » et entre les segments résidentiels ou commerciaux. L’activité « sport », elle, devrait continuer de croître, mais à rythme moins soutenu (après +33,4 % de croissance organique en 2022, et +20,1 % en 2023). En Europe, Tarkett prévoit une stratégie de réduction de ses coûts, notamment en optimisant l’organisation industrielle. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock