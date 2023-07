Minimiser les déperditions de chaleur permet de réaliser de véritables économies. Découvrez toutes les techniques pour réaliser une isolation thermique efficace.

Une bonne isolation thermique est essentielle pour garantir le confort d’un logement tout en limitant la consommation d'énergie. Minimiser les déperditions de chaleur permet donc de maintenir une température agréable dans son intérieur et de réaliser des économies sur les factures de chauffage.

L’origine des déperditions de chaleur

Afin de remédier aux déperditions de chaleur, il est important de comprendre leurs origines. Une déperdition thermique est le résultat d’une mauvaise isolation. Les principales sources de déperdition de chaleur dans une maison ou un appartement sont les murs, les fenêtres, les portes, le toit et le sol. En cas de mauvaise isolation, ces éléments laissent s'échapper la chaleur produite par le système de chauffage, entraînant une perte d'énergie et une sensation de froid.



Les sources de déperdition de chaleur sont multiples et plus ou moins importantes :

Les sources de déperdition de chaleur La répartition des déperditions de chaleur Toiture 30 % Air renouvelé et fuites 20 % Murs 20 % Fenêtres 15 % Planchers bas 10 % Ponts thermiques 5 %

L’isolation thermique de la toiture

À l’origine de 30 % des déperditions de chaleur, la toiture est la première partie du logement à isoler afin d’éviter les déperditions de chaleur. Même si une toiture mal isolée n’est pas directement ressentie par les occupants, elle est à l’origine de la plus grande quantité de déperdition des chaleurs. Plusieurs solutions existent pour isoler une toiture.

Comment isoler des combles perdus ?

Il existe quatre techniques afin d’isoler des combles perdus :



• Le soufflage : technique la plus répandue pour isoler des combles perdus car elle s’adapte à la majorité des configurations et des surfaces. Il s’agit de souffler directement sur le plancher un isolant en vrac à l’aide d’une machine, qui aura au préalable broyé l’isolant.

• L’épandage consiste à poser, manuellement cette fois-ci à l’aide d’un râteau, de l’isolant sous forme de flocons.

• La pose d’isolants à dérouler est une technique recommandée lorsque les combles perdus sont facilement accessibles.

• La pose de panneaux rigides, ou semi-rigides, directement sur le plancher et les plafonds des combles

Le coût de l’isolation des combles perdus varie en fonction de l’isolant choisi, du volume et de la configuration des combles à isoler.

Technique Prix par mètre carré en moyenne main-d’œuvre et isolant compris Soufflage Entre 25 et 50 euros Epandage Entre 10 et 40 euros Déroulage À partir de 20 euros Utilisation de panneaux rigides Entre 50 et 200 euros

Comment isoler des combles aménageables ?



L’isolation des combles aménageables ou aménagés peut être effectuée par l’intérieur en posant des panneaux semi-rigides ou rigides, soit grâce à une couche de laine isolante simple, soit grâce à une double couche d’isolant sous les rampants.



Si les combles sont déjà aménagés, l’isolation par l’extérieur est préférable. Elle présente l’avantage de ne pas réduire la surface habitable et de conserver les poutres apparentes. Aussi appelée sarking, l’isolation extérieure du toit consiste à retirer la couverture de la toiture afin d’y poser une ou deux couches d’isolant de type panneaux rigides.



Isolation thermique : limiter les fuites d’air

Il est important de faire la distinction entre fuites d’air et pertes par renouvellement d’air. Ce dernier est nécessaire pour préserver une maison saine. Il est important de ventiler son logement de manière maîtrisée avec par exemple une ventilation mécanique contrôlée.



À l’origine de 20 % des déperditions de chaleur, les fuites d’air n’en sont pas moins difficiles à détecter pour un particulier, tant leurs origines peuvent être multiples : matériaux utilisés, hotte, cheminée, seuils, fissures…



Dans du neuf, un test d’infiltrométrie, aussi appelé blowerdoor, est obligatoire à la fin du chantier. Des tests intermédiaires peuvent également être effectués au cours des travaux afin de corriger les possibles fuites d’air afin de les corriger plus facilement. Concrètement, il s’agit d’une porte équipée d’un ventilateur qui met la maison sous pression ou en dépression afin de détecter les fuites.



En rénovation, les professionnels utilisent une porte soufflante avec générateur de fumée afin d’identifier les infiltrations. Relativement coûteux, les particuliers peuvent utiliser un crayon de fumée, qui va générer une fumée lente mais bien visible permettant de repérer les endroits où l’air s’échappe.



Il n’y pas de solution miracle pour limiter les fuites d’air, chaque lieu de perdition impliquera des travaux de rénovation différents.

L’isolation thermique des murs

Deux techniques existent pour isoler des murs : l’isolation par l'intérieur ou l’isolation par l'extérieur. Elles présentent toutes les deux leurs avantages et inconvénients.

L’isolation thermique par l’intérieur

L’isolation thermique par l’intérieur (ITI) consiste à poser un matériau isolant sur la face intérieure des murs. Cette technique est utilisée aussi bien en construction neuve qu’en rénovation.



Deux procédés existent pour réaliser une ITI :



• L’isolation intérieure avec doublage sur ossature : l’isolant est inséré entre les montants d’une structure en métal ou en bois recouvert d’une plaque de plâtre ou d’un lambris.

• L’isolation intérieure par doublage collé : un revêtement de finition dans lequel l’isolant est déjà incorporé est appliqué directement sur le mur.

Avantages d’une isolation par l'intérieur Inconvénients d’une isolation par l'intérieur Préserve l’aspect extérieur du logement

Peu coûteux

Facilite les travaux

Un large choix d’isolants Diminution de la surface habitable

Possible modification du plan électrique

Risques de condensation et de moisissures si l’isolant est mal posé.

L’isolation thermique par l’extérieur

Lors d’une isolation thermique par l’extérieur, abrégée en ITE, les travaux d’isolation se font sur la façade de la maison. Il existe deux techniques principales : l’isolation sous enduit et l’isolation sous bardage. Pour en savoir plus sur ces deux techniques, consultez notre guide.

Avantages d’une isolation extérieure Inconvénients d’une isolation extérieure Suppression des ponts thermiques, autrement dit des points de jonction où l'isolation n'est pas continue

Augmente la capacité du logement à conserver sa température intérieure augmentant le confort dans la maison

Augmente l’étanchéité à l’air du bâtiment

Travaux sans impact sur le quotidien

Permet de réduire jusqu’à 25 % la facture de chauffage

Pas de réduction de la surface habitable du logement Possible modification de l’aspect extérieur du logement

Un coût plus élevé généralement que l’isolation par l’intérieur

Les travaux peuvent être compliqués si le logement dispose d’aménagements extérieurs comme une véranda, un balcon ou une pergola

Légère diminution de la lumière

Déclaration de travaux obligatoires auprès de la mairie

Augmente le coefficient d'occupation au sol sur le terrain



Fenêtres : comment éviter les déperditions de chaleur

Les fenêtres et les portes, et plus précisément les joints et les vitrages, sont à l’origine de 15 % des déperditions de chaleur. En cas de mauvaise isolation de ses fenêtres, la réponse la plus efficace est de changer de vitrage et de remplacer les menuiseries. L’installation d’une fenêtre double vitrage est la manière la plus optimale pour améliorer son isolation thermique et acoustique.



Pour les menuiseries, les fenêtres en bois ou en PVC ont de très bonnes qualités isolantes. Au contraire, l’aluminium et l’acier ne sont pas recommandés en raison de leur faible capacité d’isolation.



Il faut cependant garder à l’esprit que cette solution est bien souvent la plus coûteuse. D’autres solutions moins onéreuses existent afin d’améliorer l’isolation thermique des fenêtres :

• L’ajout d’un survitrage, qui consiste en la pose d’une nouvelle épaisseur de vitre fixée sur la fenêtre existante ;

• Le changement des joints de calfeutrage d’une fenêtre, qui s’usent avec le temps ;

• L’ajout d’un film de survitrage, autrement dit d’un film plastique collé sur la face intérieure d’une vitre ;

• L’achat de rideaux isolants, qui permettent de stopper l’entrée du froid.

Technique Le prix moyen des différentes solutions pour isoler ses fenêtres depuis l’intérieur Pose d’une fenêtre double vitrage 530 euros, pose incluse Pose d’un survitrage Entre 70 et 120 euros TTC par m2 Pose d’un joint de calfeutrage Entre 20 et 50 euros TTC par fenêtre Achat d’un film de survitrage Environ 5 euros le m2 Achat de rideaux isolants À partir de 60 euros

L’isolation thermique des planchers bas

Le sol concentre 10 % des déperditions de chaleur, son isolation ne doit pas être négligée. Il existe plusieurs techniques, qui varient selon la configuration du logement :



• L’isolation par le dessus pour les maisons construites sur un terre-plein ou un vide sanitaire non-accessible

• L’isolation pour le dessous pour les maisons construites sur un sous-sol non chauffé ou sur un vide sanitaire accessible



Réduire les ponts thermiques

Les ponts thermiques sont les éléments, au niveau de l’infrastructure, par lesquels s’opèrent les transferts de chaleur. Ils surviennent lorsque l’humidité est présente ou en fonction des matériaux utilisés. Ils sont présents au niveau des murs, de la toiture, des plafonds et des ouvertures vers l’extérieur comme les portes ou les fenêtres. Ils apparaissent généralement lorsqu’il y a un défaut d’installation ou une mauvaise conception de l’isolation. Les différents travaux d’isolation expliqués dans cet article permettent de les réduire.

Alexandre Masson

Photo de Une : Adobe Stock