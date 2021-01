FLIR SYSTEMS

FLIR, 1er constructeur mondial de caméras thermiques infrarouges. FLIR fournit depuis plus de 50 ans du matériel de thermographie aux professionnels du bâtiment et de l’industrie. FLIR possède la plus large gamme de caméras thermiques infrarouges et la plus grande famille d’utilisateurs dans plus de 60 pays. Les systèmes de thermographie FLIR permettent de détecter facilement les pertes énergétiques dans les bâtiments.

Le secteur du bâtiment offre le plus grand potentiel d'amélioration de l'efficacité énergétique, et c'est pourquoi l'Union Européenne a formé une directive pour la Performance énergétique des bâtiments (Directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, DPEB), qui deviendra obligatoire au sein de l'UE pour tous les nouveaux bâtiments et la grande construction au cours de 2008.

La thermographie infrarouge est la méthode la plus facile et la plus rapide pour mettre en évidence les pertes d'énergie, l'humidité, les défauts d'isolation, les ponts thermiques et même détecter les éventuels problèmes électriques dans les bâtiments. Une caméra infrarouge indique exactement où sont situés les problèmes et ainsi permet de diagnostiquer correctement les surfaces nécessitant des actions correctives.