À Bruxelles, le quartier européen va se métamorphoser avec la vente de 23 bâtiments par la Commission européenne à l'État belge. Cette initiative vise à adapter l'espace urbain aux évolutions post-pandémie, tout en répondant aux besoins croissants de durabilité et de mixité fonctionnelle.

Selon les annonces conjointes des parties impliquées, la vente des 23 bâtiments, estimée à 900 millions d'euros, marque le début d'une transition vers un quartier plus dynamique et écologique pour le quartier européen, situé dans la capitale belge.

Avec le développement du télétravail, il s'agit pour la Commission européenne d’ « aligner ses besoins en bureaux sur le nouveau mode de travail hybride » et de réaliser au passage des économies.

La Société fédérale de participations et d'investissements (SFPIM) devient ainsi propriétaire des bâtiments. « Ils seront rénovés pour devenir plus durables et remis sur le marché pour une affectation mixte (entreprises, logements, services) », précise un communiqué commun.

Doubler le nombre de familles au coeur du quartier européen

L’objectif : transformer le quartier européen en espace moderne, attractif et plus respectueux de l’environnement. Cela implique une redéfinition des priorités urbanistiques, avec une harmonisation entre les immeubles de bureaux, les logements, les commerces et les espaces de loisirs.

Le projet de rénovation s’étend sur une superficie totale de 300 000 mètres carrés, principalement concentrée autour du rond-point Schuman et du Berlaymont, siège de la Commission européenne. Le fonds belge Cityforward, en partenariat avec l’assureur Ethias, dirigera la transformation de 21 de ces bâtiments, avec pour ambition d’accueillir les premiers occupants dès 2028.

L’objectif, « à terme » est de « doubler le nombre de familles au coeur du quartier européen », souligne le communiqué. Les bâtiments rénovés proposeront un mélange de bureaux durables, d'espaces commerciaux, d'équipements publics et, surtout, de logements résidentiels.

Deux autres bâtiments, situés dans la commune d’Auderghem à plusieurs kilomètres de là, seront gérés par un autre duo de sociétés.

Le plan de transformation plus large pour le quartier, présenté l'année dernière par la Région de Bruxelles, comprend également des initiatives visant à augmenter les espaces verts et à réduire le trafic de transit.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock