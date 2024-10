Barreaudage myMIX® : esthétisme et sécurité

1. Dimensions :

Hauteurs disponibles : de 1 m à 2,50 m

Largeur des grilles : 2540 mm (pour hauteurs ≤ 2 m) ou 2270 mm (pour hauteurs > 2 m)

Entraxe : 2605 mm (pour hauteurs ≤ 2 m) ou 2335 mm (pour hauteurs > 2 m)



2. Structure :

Lisses : 50 x 30 mm

Entraxe des barreaux : 135 mm

Vide entre barreaux : 110 mm maximum



3. Poteaux :

Carrés 60 x 60 mm ou ronds Ø 60 mm

À sceller ou sur platine

Percés ou non percés



4. Barreaux :

Ronds : Ø 20, 25, 30 mm

Carrés : 25 x 25 mm

Dépassants ou non dépassants



5. Finition :

Acier galvanisé sendzimir traité anti-corrosion et revêtu polyester

6 coloris standard : Vert 6005, Gris 7016, Gris 7030, Gris 7035, Noir 9005, Blanc 9010

Options : 200 coloris RAL, finitions texturées et mates, revêtement "Protect+"



6. Système de fixation :

Par emboîtement sans soudure ni perçage

Accessoires de liaison : "U" en acier inox, vis auto-foreuse, embout pour poteau



7. Options :

Obturateurs de barreaux

Lisses supplémentaires

Coupe en biseau

Lisse dentée



Le barreaudage myMIX se caractérise par sa modularité, sa simplicité d'installation et son esthétisme personnalisable.