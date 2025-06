ProVinyl : le PVC sur mesure signé Benvic

L'essence du compoundage du PVC signifie la capacité de concevoir des matériaux polymères sur mesure à un coût optimal : L'ADN de l'entreprise Benvic fournit le niveau d'assistance technique adéquat : conception, qualification et optimisation de tous les aspects des matériaux, de bout en bout.

Ces compétences et ce soutien à la clientèle présentent de nombreux avantages : un produit et un service robustes et fiables, une disponibilité rapide et facile des matériaux, le tout incarné par la gamme de composés PVC de l'entreprise, ProVinyl.Rigide ou plastifié, sous forme de prémélange ou de granulés, ProVinyl est la réponse aux besoins en matière de composés de PVC. Les solutions basées sur le recyclage - de la matière première secondaire aux composés finis, avec des services environnementaux spécifiques - font désormais partie des nouveaux horizons de l'expertise de Benvic en matière de PVC. Benvic complète son expertise en matière de recyclage par des solutions biosourcées et d'autres formes d'ingénierie des matériaux afin de maximiser les avantages pour l'environnement.

