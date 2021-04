Les panneaux de fibres-gypse fermacell® sont le complément idéal de la gamme de produits de James Hardie.

Le premier panneau de fibres-gypse - et donc le premier panneau de fibres-gypse en Allemagne - est sorti de la chaîne de production de l'usine fermacell® à Münchehof près de Goslar au début des années 70. C’est le début du succès de la marque fermacell®.

Ce panneau de finition de haute qualité, particulièrement stable a fondamentalement changé toute l'industrie de la construction sèche et a ainsi rendu la marque fermacell® forte et pérenne.

Aujourd'hui, les panneaux de fibres-gypse fermacell® et les panneaux résistants à l'eau et aux intempéries Powerpanel® H2O représentent des solutions rapides et économiques pour tous les domaines de la construction intérieure.

Les innovations pionnières ont fait de fermacell® l'une des marques de matériaux de construction les plus connues de l'industrie et le leader du marché européen des panneaux de fibres-gypse et de ciment de haute qualité.