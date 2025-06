Plaquette de parement en terre cuite grenaillée

Sublimez vos murs avec nos plaquettes grenaillées en argile – Médoc, Lumière, Réglisse et Silver – alliant esthétique, réemploi et texture minérale. Issues de lots présentant de légers défauts, ces plaquettes sont sublimées par un procédé de grenaillage qui unifie la surface, atténue les irrégularités et met en valeur une texture minérale à l’esthétique raffinée.

Disponibles en 4 nuances d’argile naturelles, elles sont idéales pour des projets alliant durabilité, économie circulaire et rendu haut de gamme. Faciles à poser, elles s’intègrent aussi bien en rénovation qu’en construction neuve, en intérieur comme en façade.

Sublimez vos murs, valorisez vos projets.