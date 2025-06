Procédé de plancher chauffant rafraîchissant fermacell® Therm25™

Le système de plancher chauffant rafraîchissant basse température sera constitué d’une plaque de gypse armé par fibres de cellulose fermacell™ d’épaisseur 25mm rainurée ou à plots :

Classée A2–s1 en réaction au feu selon la norme NF EN 13501

Le système de plancher chauffant rafraîchissant basse température sera utilisé en mode chauffant, ou chauffant-rafraîchissant

Le système complet de plancher de chauffage au sol basse température Therm25 atteindra :

une résistance thermique (selon la norme NF DTU 65.14), obtenue par complément d’un isolant classé SC1 ou SC2, de :

1,7m²K/W en RDC terre-plein

2,1 m²K/W en RDC isolé (présence d’un sous-sol ou d’une cave )

0,75m²K/W en niveau intermédiaire (étages)

un classement en réaction au feu REI30 / REI60 / REI120

Dans le cas où le support stable présente des irrégularités, le système d’égalisation suivant sera utilisé :

Granules d'égalisation fermacell™ fabriqués à partir de béton cellulaire pour des différences de niveau comprises entre 10 et 120 mm (150mm avec isolant thermique complémentaire). Dans ce cas, la mise en place d’une plaque fermacell™ d’épaisseur 10, 12,5, 15 mm sera préalablement disposée sur les granules de façon à recevoir l’isolant, lui-même recevant les éléments de planchers chauffant fermacell® Therm25™.

Mortier d'égalisation fermacell™ à base de billes de polystyrène liées au ciment pour des différences de niveau comprises entre 10 et 2 000 mm.

Nid d’abeille fermacell composé d'alvéoles cartonnées remplies d'un granule de quartz pour une hauteur de 30 / 60 mm.

Dans tous les cas, le système sera recouvert d’une plaque de 10, 12,5, 15mm ou d’un ragréage avant la pose du revêtement de sol

Variante 1 Recouvrement des éléments de plancher chauffant fermacell® Therm25par une plaque fibres-gypse fermacell® standard contrecollée et fixée mécaniquement.

Variante 2 Éléments de plancher chauffant fermacell® Therm25contre-collés et fixés mécaniquement sur une couche de plaques fibres-gypse fermacell® standard et recouvert par un enduit de ragréage.

Variante 3 Éléments de plancher chauffant fermacell® Therm25collés en pleine surface directement sur le support et recouverts par un enduit de ragréage.