Le BIM, accompagner les industriels dans leur intégration du BIM.



Les enjeux :

Les outils numériques liés au développement des projets de construction prennent une place de plus en plus importante dans les processus de conception, réalisation et exploitation. Le BIM, bien qu'encore mal connu des acteurs de la filière, devient un standard et les industriels de la construction sont sollicités pour mettre à disposition de leur client des objets numériques, avatars de leur produits.

Au-delà de l'objet 3D, ces containers d'informations peuvent servir de vecteur de diffusion des savoir-faire des industriels et des performances des systèmes qu'ils proposent.

La maîtrise de ces informations délivrées par le biais des objets numériques est un enjeu majeur pour les industriels. Au-delà de la simple numérisation des catalogues produits, le BIM devient un outil de prescription de systèmes constructifs participant à la recherche des meilleurs solutions techniques dans des outils de modélisation.



Notre accompagnement :

Le CERIB est reconnu en France pour son expertise dans le développement du numérique pour la construction, notamment au travers de sa participation active à de nombreux travaux nationaux et internationaux sur le BIM et la thématique des objets numériques.

Dans ce contexte, nos équipes vous accompagnent pour développer de nouveaux moyens d'intégrer la transition numérique dans vos activités, mais également de répondre à vos clients sur des sujets BIM :

Formations sur des outils, autour de vos développements d'entreprise, ou sur la manière de se servir des objets numériques comme moyen de prescription

Prestations de modélisation et de paramétrage d'outils dans votre environnement informatique

Accompagnement dans la mise en place de véritables catalogues d'objets BIM

Diagnostics de votre environnement, de vos besoins et des attentes de vos clients

Développement de vos plans stratégiques pour la création de nouvelles valeurs par le numérique